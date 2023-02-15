Игорь Осинькин: «Рассказова не надо вытаскивать из ямы»

Николаю Рассказову в "Крыльях" должно быть легче, чем в "Спартаке". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» оценил нынешнее состояние и перспективы защитника Николая Рассказова. По словам Игоря Осинькина, футболисту будет полезно выйти из-под того давления, которое на него оказывалось в московском «Спартаке».

- Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в «Спартаке» его хейтили за все — за что можно и нельзя. Но важно понять — совершенно неодаренные люди не сыграют в «Спартаке» такое количество матчей, - приводит «Чемпионат» слова Игоря Осинькина.

Наставник самарцев считает, что психологическое состояние футболиста не требует каких-то кардинальных мер.

- Коля не просит особого отношения. Его не надо вытаскивать из ямы, - пояснил Игорь Осинькин.