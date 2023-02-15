Судебные приставы Самары убедили жену и тещу вселить в квартиру бывшего мужа

В результате мужчина обратился в суд, который обязал вселить самарца в квартиру. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре только после вмешательства судебных приставов женщина, проживающая с матерью, вселила в квартиру бывшего мужа. Часть жилья принадлежала мужчине.

— После развода местная жительница выкинула из дома все вещи бывшего супруга и не пускала его в квартиру. Однако жилплощадь они приобрели в браке и одна из частей квартиры также принадлежала мужчине, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Самарец пытался договориться мирно, но бывшая жена и теща, проживающие в квартире, поменяли дверные замки, чтобы экс-супруг не смог попасть внутрь. В результате мужчина обратился в суд, который обязал вселить самарца в квартиру.

Женщину проигнорировала требование передать бывшему мужу ключи от входной двери и не препятствовать заселению экс-супруга. Судебные приставы Кировского района Самары взыскали с нее исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Только после этого бывшая жена передала мужчине ключи от квартиры.

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