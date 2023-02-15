День книгодарения пройдет в Самарской областной библиотеке 18 февраля 2023 года

Всех гостей ждет насыщенная программа Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В субботу, 18 февраля 2023 года, жители Самары смогут поделиться своими книгами с другими читателями, а взамен получить новые. В этот день в Самарской областной научной библиотеке состоится Международный день книгодарения.

– Участники акции смогут подарить книги тем, кому они необходимы. Например, многие сельские библиотеки испытывают трудности с пополнением книжных фондов и с радостью примут русскую и зарубежную классику, а также современные издания. А сами ценители литературы пополнят свои коллекции, – рассказали в пресс-службе учреждения.

Все книги должны быть в хорошем состоянии. Взять новую литературу можно будет с полок обмена, которые установят в фойе.

Помимо книгодарения, участников мероприятия ждет насыщенная программа. Они посетят две выставки: к 100-летию СССР «Под небом ясным страны прекрасной» и «Выдающиеся российские педагоги-гуманисты: К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский». А в галерее «Новое пространство» для гостей пройдет концерт вокальной музыки «Муза гениев».

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