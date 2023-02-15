Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников авиационной отрасли

Губернатор отметил вклад специалистов отечественной гражданской авиации ПФО. Фото: Юлия Рубцова

9 февраля 2023 года исполнилось 100 лет со дня основания отечественной гражданской авиации. В среду, 15 февраля, в театре оперы и балета в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательному событию. Участие в нем приняли делегации 14 субъектов ПФО.

– Для нашего региона большая честь по праву принимать сегодня высокое собрание лидеров гражданской авиации ПФО. Трудно переоценить тот вклад, который Самарская, Куйбышевская область внесла и продолжает вносить в развитие авиации нашей страны, – обратился к участникам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона также поблагодарил ветеранов отрасли за многолетний и труд и отметил работу нынешних сотрудников, которые активно участвуют в помощи защитникам Отечества.

– Хочу пожелать в этот столетний юбилей чистого и мирного неба над головой. Именно за это сегодня сражаются защитники нашего Отечества, представители всех субъектов ПФО и всей страны. Мы с гордостью и уважением чтим их подвиг и поддерживаем их, – поделился губернатор.

Участие в мероприятии также принял заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий. Он зачитал поздравление от Полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

– Квалифицированные сотрудники – главная движущая сила отрасли. Компетентность, ответственная работа позволяет всем, кто работает в авиаотрасли, прокладывать новые маршруты, ставить на крыло перспективные отечественные лайнеры, с комфортом выполнять безопасные полеты, – говорится в поздравлении.

В рамках торжественного мероприятия Дмитрий Азаров вручил заслуженным специалистам авиационной отрасли Почетные знаки, Почетные грамоты и благодарности.

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