Врачи напомнили жителям Самарской области о норме потребления овощей и фруктов

Фрукты и овощи содержат много витаминов и полезных микроэлементов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В минздраве Самарской области напомнили рекомендуемый объем потребления овощей и фруктов. Он составляет не менее 400 граммов в день.
При этом картофель не учитывается из-за глубокой термической обработки и большого содержания крахмала. Особая польза идет именно от свежих фруктов и овощей. При этом фрукты рекомендуется употреблять в первой половине дня, а овощи — в любое время.
Фрукты и овощи содержат много витаминов и полезных микроэлементов. А растительная клетчатка понижает уровень холестерина, снижает риск сахарного диабета, создает чувство насыщения, стимулирует кишечник.
Овощи в качестве гарнира снижают вред других высококалорийных компонентов пищи. Поэтому рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. В идеале важно также получить индивидуальные рекомендации с учетом возраста и состояния здоровья у врача.
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