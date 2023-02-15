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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:59

Врачи напомнили жителям Самарской области о норме потребления овощей и фруктов

Она составляет не менее 400 граммов в день
Ирина СИНЕГУБОВА
Фрукты и овощи содержат много витаминов и полезных микроэлементов.

Фрукты и овощи содержат много витаминов и полезных микроэлементов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве Самарской области напомнили рекомендуемый объем потребления овощей и фруктов. Он составляет не менее 400 граммов в день.

При этом картофель не учитывается из-за глубокой термической обработки и большого содержания крахмала. Особая польза идет именно от свежих фруктов и овощей. При этом фрукты рекомендуется употреблять в первой половине дня, а овощи — в любое время.

Фрукты и овощи содержат много витаминов и полезных микроэлементов. А растительная клетчатка понижает уровень холестерина, снижает риск сахарного диабета, создает чувство насыщения, стимулирует кишечник.

Овощи в качестве гарнира снижают вред других высококалорийных компонентов пищи. Поэтому рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. В идеале важно также получить индивидуальные рекомендации с учетом возраста и состояния здоровья у врача.

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