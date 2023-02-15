В Самарской области парень получил удар ножом во время дискуссии на автомобильную тематику

Один из участников обсуждения порезал матершинника ножом, не сумев усмирить словами Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 18-летний парень пострадал во время обсуждения на автомобильную тематику. Молодой человек получил удар ножом в живот, когда в разговоре перешел на повышенные тона.

Все случилось в один из вечеров в селе Приволжье. Компания молодых людей собралась, чтобы поговорить об автомобилях и о покупке акустической колонки. В какой-то момент 18-летний молодой человек стал ругаться матом. Другой парень сделал ему замечание. Слово за слово, завязалась драка. Решающим аргументом в потасовке оказался складной нож.

- Молодой человек не смог правильно подобрать слова, чтобы усмирить сквернослова, достал нож и ударил оппонента в живот. Затем сел с друзьями в автомобиль ВАЗ-21140 и уехал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшему парню вызвали скорую помощь. Медики забрали его от дома на улице Парковой. Насколько известно, здоровью молодого человека был причинен тяжкий вред. Что касается нападавшего, то его поймали в течение 30 минут. Им оказался безработный местный житель 2004 года рождения. Он сознался в содеянном и раскаялся. В отношении парня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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