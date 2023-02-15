Антиковидные ограничения на въезд в Занзибар сняли для российских туристов

Занзибар стал особо популярен среди россиян в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменились правила въезда российских туристов в Танзанию, включая Занзибар. Были сняты антиковидные ограничения, пишет ФАН со ссылкой на одну из турфирм.

Напомним, Занзибар – архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Он растянулся вдоль восточного берега Африки напротив современной Танзании. Его популярность среди россиян возросла в 2020 году. Тогда там практически не было ограничений, которые другие страны вводили из-за пандемии коронавируса.

Насколько известно, с февраля 2023 года правила въезда в Занзибар для российских путешественников упростили. Теперь требования о прививках против COVID-19 при его посещении не действуют. Кроме того, в ближайшее время планируется открыть прямое авиационное сообщение между островом и Россией.

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