Самарский РКЦ «Прогресс» обязал выплатить Роскосмосу 2,7 млрд рублей

Арбитраж поставил точку в споре между самарским предприятием и госкорпорацией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершилась судебная тяжба между самарским РКЦ «Прогресс» и госкорпорацией «Роскосмос». Точку в двухлетнем споре поставил арбитражный суд Москвы.

Поводом для разбирательства стал космический аппарат «Ресурс-П» № 2, созданный самарским предприятием. Спутник должен был прослужить пять лет, но уже через три года на нем отказали вычислительная система и бортовая аппаратура командно-измерительной системы.

Роскосмос заявил, что «Прогресс» не выполнил обязательств, предусмотренных договором, и потребовал возместить ущерб в 4,7 млрд рублей. В ответ самарское предприятие предоставило доказательства, что за три года спутник собрал объем информации, рассчитанный на пять лет. В итоге суд отказал госкорпорации в удовлетворении иска.

Решение было оспорено. В середине февраля 2023 года арбитраж частично удовлетворил требования Роскосмоса. Он постановил взыскать с ракетно-космического центра 2,7 млрд рублей в пользу госкорпорации и госпошлину в 118 тысяч рублей. Предприятие может обжаловать решение в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

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