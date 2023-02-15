Камерный оркестр Sonorus исполнит для самарцев саундтреки к фильму «Гарри Поттер»

Самарцы услышат музыку к фильму о юном волшебнике в исполнении молодых виртуозов / Фото: potterlive.ru/samara

Жители Самары услышат саундтреки из кинофильма «Гарри Поттер» в исполнении камерного оркестра Sonorus. Мероприятие состоится в КРЦ «Звезда» 8 апреля 2023 года в 19:00.

Напомним, музыку к фильму о юном волшебнике написал оскароносный композитор Джон Уильямс. Его магические мелодии уже более 20 лет околдовывают детей и взрослых по всему миру. Этой весной самарцам представится шанс услышать симфонические саундтреки к «Гарри Поттеру» в исполнении камерного оркестра.

Sonorus – камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории. В него входят струнные, деревянные и медные духовые инструменты. Музыканты известны исполнением саундтреков не только к фильму «Гарри Поттер», но и к другой фантастической картине – «Властелин колец».

Подробнее узнать о выступлении камерного оркестра и приобрести билеты можно здесь.

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