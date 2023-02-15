ВТБ перезапустил ипотеку для самозанятых

Условия лучше - квартира ближе. Фото: https://ru.freepik.com/author/gpointstudio

Улучшить условия жилищного кредитования для самозанятых стало возможным благодаря переходу банка на новый кредитный конвейер на микросервисной платформе с применением продвинутой аналитики. Теперь банк сократил срок рассмотрения заявок до трех минут, а также может не делать надбавку к ставке клиентам, получающим средства с сокращенным пакетом документов.

- Банк стратегически нацелен на точечную поддержку населения, поэтому регулярно обновляет продуктовую линейку и ориентируется на потребности клиентов. В последнее время мы наблюдаем стремительный рост числа самозанятых в стране. По подсчетам экспертов, сегодня порядка 6,5 млн россиян работают на себя, а к концу 2023 года этот показатель может увеличиться на 20%. Зачастую самозанятым не всегда комфортно подтверждать свой доход при получении кредита, и большинство банков вынуждены предлагать для них повышенные ставки. За счет перехода на новые IT-системы мы смогли улучшить условия ипотеки для клиентов, получающих финансирование без подтверждения дохода. Поэтому теперь в банке ставка, сумма и требования к возрасту едины для всех категорий заемщиков в рамках всех программ, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Максимально доступная сумма ипотеки для самозанятых заемщиков, приобретающих недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и областях, теперь может достигать 60 млн рублей (ранее – 40 млн). В остальных регионах предельный размер кредита увеличился с 20 до 30 млн рублей. Одновременно максимальный возраст для оформления ипотеки вырос с 70 до 75 лет на дату погашения.

- Доля работающих самозанятых уже приближается к 10% от общего числа трудоспособного населения России. Возможность получения ипотеки на улучшенных условиях – это еще один серьезный аргумент для тех, кто до сих пор раздумывает об официальном оформлении своей деятельности и переходе в статус самозанятого. Помимо этого, банк берет на себя основную коммуникацию с ФНС, включая регистрацию самозанятости, чеков и оплату налога, − отметил старший вице-президент, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса банка Спартак Солонин.