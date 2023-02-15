Самарский театр оперы и балета возглавил бывший замдиректора драмтеатра

В САТОБе произошли кадровые перестановки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Назначен новый руководитель Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Должность генерального директора учреждения занял Александр Штанин. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности. Информация об этом появилась на сайте САТОБа.

Насколько известно, Александр Штанин ранее трудился в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького. Он много лет занимал пост заместителя директора учреждения. Теперь специалист будет работать в театре оперы и балета.

Напомним, кресло генерального директора САТОБа освободилось в июне 2022 года. Его занимал Сергей Филиппов. Специалиста назначили руководителем драмтеатра, который почти в одно время остался без директора и художественного руководителя. При этом он стал первым заместителем гендиректора в оперном театре.

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