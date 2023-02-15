В Самарской области в 2022 году обнаружили более 30 нелегальных кредиторов

Незаконная деятельность велась под видом ломбардов, микрокредитов и комиссионных магазинов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошлый год специалисты Банка России обнаружили 36 нелегальных финансовых организаций, расположенных в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Большинство организаций – нелегальные кредиторы. Они работали на территории Сызрани, Тольятти и Самары под видом ломбардов, микрокредитных компаний, комиссионных магазинов. Еще одна организация вела деятельность как оператор инвестиционной платформы.

Специалисты отмечают, что жители региона могут по незнанию стать клиентами нелегальных финансовых кредиторов. А это, в свою очередь, грозит неприятными последствиями. Избежать их можно, соблюдая простой алгоритм действий.

– Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России. В разделе «Проверить финансовую организацию» можно набрать название компании и известные вам реквизиты, – рассказала управляющий самарским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Узнать «нелегалов» просто: такие компании, как правило, предлагают оформить кредит всего по паре документов, и заманивают клиентов якобы выгодными условиями.

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