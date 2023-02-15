Самарская область примет участие во Всероссийском благотворительном телемарафоне

Внести пожертвования можно будет при помощи QR-кода Фото: правительство Самарской области

В воскресенье, 19 февраля 2023 года, Самарская область присоединится к Всероссийскому благотворительному марафону. Мероприятие пройдет в рамках акции «Все для Победы!» и будет посвящено поддержке участников СВО.

– Цель медиапроекта – продемонстрировать народную сплоченность, поддержать участников спецоперации, высказать поддержку армии и ценностям, за которые сражаются бойцы, – рассказали в пресс-службе общественного объединения «Народный фронт», которое выступает организатором мероприятия.

Телемарафон пройдет в онлайн-формате. Соведущим и модератором выступит сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский. Гостями станут представители благотворительных организаций, образовательного, культурного и других сообществ Самарской области.

В режиме ВКС участие в беседе примут председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, зампредседателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина, заместитель командира мотострелкового батальона по военно-политической работе войсковой части 90600 Дмитрий Холин, член ОПРФ, эксперт по Донбассу Александр Малькевич, председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин и другие.

Марафон пройдет с 18:00 до 20:00. Посмотреть его можно в группе «Самарская область» в соцсети Вконтакте. Жители также могут сделать пожертвование при помощи QR-кода, который будет изображен на экране. Средства поступят на счет фонда «Все для Победы», откуда будут направлены на закупку дополнительного оснащения для бойцов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.