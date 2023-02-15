Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 15 февраля 2023 года

44 пациента были госпитализированы в больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, жители каких городов и районов Самарской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Информацию в среду, 15 февраля 2023 года, сообщили в региональном правительстве.

Лидером по числу заболевших стал Тольятти – там заразились 265 человек. В Самаре зафиксировали 192 случая COVID-19, в Жигулевске 38, в Новокуйбышевске 35, в Волжском районе 28, в Сызрани 26. Еще 22 человека заболели в Нефтегорском районе.

В других городах и муниципалитетах статистика ниже. Так, в Кинеле обнаружили 16 случаев заболевания, в Чапаевске 14, в Ставропольском районе 11, в Октябрьске 8. Еще по 7 случаев было выявлено в Большеглушицком и Красноярском районах, по 6 – в Алексеевском и Кинельском. В Похвистневе и Безенчукском районе заболели по 5 человек, в Кинель-Черкасском районе – трое.

В Похвистневском районе и Отрадном обнаружили по 4 случая COVID-19, в Хворостянском, Шигонском, Клявлинском районах – по 3. В Пестравском и Челно-Вершинском районах заболели по двое жителей, в Красноармейском, Камышлинском, Сызранском, Приволжском – по одному.

Всего за прошедшие сутки коронавирус нашли у 719 жителей губернии. 44 пациента были госпитализированы.

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