В селе Самарской области школу не адаптировали для учеников с ОВЗ

Нарушения обнаружила прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обнаружила нарушения в одной из школ Безенчукского района. Выяснилось, что учреждение не адаптировали для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Школа, о которой идет речь, находится в селе Переволоки. Прокурорская проверка показала, что в здании отсутствует табличка «Брайля» и кнопка вызова персонала.

В адрес руководства школы было внесено представление об устранении нарушений. Этот момент сейчас находится на контроле прокуратуры. Кроме того, директор был оштрафован на 3 тысячи рублей.

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