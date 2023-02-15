Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 15:25

В селе Самарской области школу не адаптировали для учеников с ОВЗ

В учреждении отсутствовала табличка «Брайля» и кнопка вызова персонала
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Нарушения обнаружила прокуратура

Нарушения обнаружила прокуратура

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обнаружила нарушения в одной из школ Безенчукского района. Выяснилось, что учреждение не адаптировали для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Школа, о которой идет речь, находится в селе Переволоки. Прокурорская проверка показала, что в здании отсутствует табличка «Брайля» и кнопка вызова персонала.

В адрес руководства школы было внесено представление об устранении нарушений. Этот момент сейчас находится на контроле прокуратуры. Кроме того, директор был оштрафован на 3 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.