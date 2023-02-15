Жительница Самары развивает собственную бьюти-школу благодаря средствам гранта

В индустрии красоты Елизавета Киреева работает с 2018 года. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Жительница Самары Елизавета Киреева воплотила в жизнь свою мечту благодаря средствам регионального гранта. Она развивает собственную бьюти-школу и сегодня активно обучает мастеров.

Свой путь в индустрии красоты Елизавета начала в 2018 году. Тогда она занималась наращиванием ресниц, однако ей хотелось большего. Позднее девушку позвали попробовать себя в роли преподавателя, а затем она вместе с коллегой открыла собственную студию. В 2021 году на федеральном уровне запретили оказывать услуги в сфере красоты без профессионального обучения. Тогда Елизавета Киреева решила получить лицензию для своей студии.

– Мы прошли все проверки, собрали все необходимые документы, и теперь наша школа официально дает людям профессию, – поделилась предпринимательница.

В 2022 году бизнес получил развитие – все благодаря безвозмездным субсидиям. Елизавета подала заявку и получила поддержку.

– Все мои стереотипы о господдержке просто рухнули! Уже ради обучения стоит участвовать, потому что для меня открылся целый мир, для нас приглашали действующих предпринимателей из нашего региона, из Москвы. Мы перенимали их опыт, получали ответы на свои вопросы, с их помощью смогли наметить шаги для дальнейшего развития своего дела, – рассказала Елизавета Киреева.

Сейчас идет прием заявок на участие в бизнес-акселераторе «Ты – предприниматель». Его выпускники смогут участвовать в конкурсе грантов. Победители получат до 500 тысяч рублей на развитие своего дела.

– В этом году конкурс грантов охватит еще больше участников, мы сможем поддержать еще больше интересных проектов наших амбициозных, молодых предпринимателей. До конца февраля принимаем заявки от всех желающих получить качественные знания, с головой погрузиться в атмосферу предпринимательства, – отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать заявку на участие в бизнес-акселераторе «Ты – предприниматель» можно в региональном центре «Мой бизнес (г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211) или по ссылке.