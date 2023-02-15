Ярмарка «Свое родное» пройдет в Самаре 17 февраля 2023 года

Местные фермеры представят молочную, мясную и прочую продукцию. Фото: министерство экономразвития Самарской области

В ближайшие выходные жители Самары смогут приобрести натуральную продукцию от местных фермеров. В центре «Мой бизнес» на улице Молодогвардейской, 211, для них откроется ярмарка «Свое родное».

Производители представят торты и пирожные, джемы и варенья, наборы шоколадных конфет, молочную продукцию и домашние сыры, колбасы и мясные деликатесы, овощи, сухофрукты и орехи. Купить товары можно будет с 12:00 до 15:00.

Организатором гастромаркета выступает министерство экономразвития Самарской области и Россельхозбанк. Ярмарка проходит не в первый раз, и регулярно собирает множество покупателей.

– Очень удобно, что можно зайти на ярмарку настоящих, местных продуктов, просто проходя мимо. Радует, что такие мероприятия полезны и нам, жителям, и самим производителям, – отметила посетительница ярмарки 2022 года, жительница Самары Ирина Касьянова.

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