В Отрадненской городской больнице обнаружили грибок и насекомых

Прокурорская проверка выявила целый ряд нарушений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура обнаружила ряд нарушений в городской больнице Отрадного. Там не меняли вовремя белье, на стенах был грибок, а в помещении бегали насекомые. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

О неприглядных условиях сообщила местная жительница. Она проходила лечение вместе с ребенком в детском отделении и осталась под неприятным впечатлением. Прокурорская проверка показала, что в помещении не работает вентиляция, целостность потолков и стен нарушена – на них имеются следы грибка. Кроме того, персонал вовремя не меняет белье, а в помещении живут насекомые.

В адрес главврача внесли представление об устранении нарушений. По факту произошедшего также возбуждено дело по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Материалы переданы в Роспотребнадзор.

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