Венесуэлец Понсе по-испански пригласил болельщиков на матч "Акрон" - "Торпедо"

Андрес Понсе отлично говорит по-русски и готов научить болельщиков "Акрона" испанскому. Фото: ФК "Акрон"

Венесуэльский форвард "Акрона" Андрес Понсе неординарно пригласил болельщиков на предстоящий 26 февраля кубковый матч тольяттинской команды с московским "Торпедо". Видео опубликовано в соцсетях "Акрона".

Понсе на хорошем русском языке объяснил, как будут звучать на испанском языке слова "билеты", "футбольный матч" и "стадион "Кристалл".

- Андрес Понсе приехал к нам, чтобы дать урок испанского языка и помочь выиграть Кубок России. Как видите, урок он уже дал, - комментирует видео пресс-служба "Акрона".

Ранее голландец Гленн Бейл из «Крыльев Советов» предложил одноклубнику Владимиру Писарскому стать учителем русского языка.

А еще один форвард "Акрона" Константин Базелюк, как и предполагалось, перешел в нижнекамский "Нефтехимик".