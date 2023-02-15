В Самаре в 2023 году приведут в порядок Южный мост и путепровод «Аврора»

Приступить к работам должны в апреле Фото: администрация Самары

В этом году в Самаре отремонтируют Южный мост и путепровод «Аврора». Объекты были выбраны по просьбам жителей. Самарцы сообщали, что на дорогах образуются пробки, и в целом состояние участков оставляет желать лучшего.

– На мосту и путепроводе подрядчик приступит к работам в предстоящем дорожно-строительном сезоне – ориентир на начало апреля. Но все будет зависеть от погоды. Нужно, чтобы сошел снег и установились постоянные среднесуточные положительные температуры воздуха, – рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства Самары Сергей Панферов.

Путепровод и мост обновят по всей ширине проезжей части. Пешеходную зону вдоль моста трогать не будут – по данным мэрии, в этом нет необходимости. Конструкции обоих объектов также находятся в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что на время работ полностью перекрывать движение не планируется.

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