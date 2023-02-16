В Самарской области перекрыли участок М-5 «Урал» из-за возгорания большегруза 16 февраля

На месте происшествия работают дорожные службы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 16 февраля 2023 года, на участке трассы М-5 в Самарской области временно закрыли движение. Это связано с возгоранием большегруза.

— Проехать нельзя с 07:00 на 902-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», — сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

На данном участке произошло ДТП, в результате которого загорелся большегруз. Причины и все обстоятельства аварии пока не сообщаются. На месте происшествия работают дорожные службы.

Нет информации и о том, до каких пор будет закрыто движение автотранспорта и когда его откроют. Автомобилистов Самарской области предупреждают, что объезд возможен через Сызрань и Октябрьск.

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