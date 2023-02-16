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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 5:00

В Самарской области студенты колледжа обманули тольяттинских пенсионеров на 2 млн рублей

Парни исполняли обязанности курьеров, забирая деньги у пожилых
Ирина СИНЕГУБОВА
По данным полицейских, парни могут быть причастны к более чем 11 эпизодам мошенничеств.

По данным полицейских, парни могут быть причастны к более чем 11 эпизодам мошенничеств.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские задержали двух парней, связанных с телефонным мошенничеством. Два парня выступали в роли курьеров.

— Пенсионерам звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и убеждали, что их близкий стал виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Мошенники просили передать деньги для невозбуждения уголовного дела, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пожилые люди прятали деньги в пакет с «необходимыми задержанному родственнику вещами» и передавали курьеру. Курьерами выступали 18-летний и 20-летний студенты одного из тольяттинских колледжей. Они получали деньги и переводили их на различные банковские счета.

По данным полицейских, парни могут быть причастны к более чем 11 эпизодам мошенничеств. Общий ущерб тольяттинским пенсионерам составил более 2 миллионов рублей. В настоящее время уголовные дела расследуются, а студенты находятся под арестом.

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