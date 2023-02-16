Два большегруза столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Самарской области утром 16 февраля

По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сегодня, 16 февраля, около 05:55 в районе 902 км автодороги М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области столкнулись два грузовых транспортных средства.

— По предварительным данным, пострадавших нет, а автомобили получи механические повреждения, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП. Как сообщалось ранее, в результате аварии большегруз загорелся, из-за чего участок трассы был перекрыт. В настоящий момент устанавливаются все подробности произошедшего.

На участке организовано реверсивное движение для беспрепятственного проезда транспорта. Полицейские призывают участников движения быть внимательными и осторожными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.