На очистку самарских лесов от мусора планируют выделить 13 миллионов рублей

Победитель торгов будет известен после 28 февраля. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили торги на очистку лесов от мусора. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет Департамент городского хозяйства и экологии. Начальная цена контракта составляет 13 миллионов рублей. Победитель торгов должен будет очистить территории городских лесов Самары от отходов неликвидной древесины и прочего мусора.

Объявление было размещено на сайте 14 февраля 2023 года, окончание подачи заявок запланировано на 22 февраля. Победитель торгов будет известен после 28 февраля. Работы по очистке самарских лесов он должен будет начать с 28 апреля и закончить до конца 2023 года.

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