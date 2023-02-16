Актер Егор Бероев поделился впечатлениями от съемок с дочерью губернатора Самарской области

Егор Бероев приехал в Самару для презентации новой киноленты с его участием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 15 февраля 2023 года, известный российский актер Егор Бероев презентовал в Самаре фильм «Дорога к дому» (6+). Он исполнил в нем роль провинциального священника. В картине снялась и дочь губернатора Самарской области Алена Азарова. В эфире радио «КП-Самара» артист поделился впечатлениями от работы с ней.

— Алена Азарова сыграла в фильме небольшую роль. Мы с ней немного переговорили. Очень милая, воспитанная девушка. Учится на актрису, — отметил Егор Бероев.

Напомним, «Дорога к дому» — драма в детективном облачении. В центре сюжета — священник в провинциальном городке. Однажды к нему за советом обращается девушка по имени Анастасия. В дальнейшем он решает ей помочь, но не может найти. В городе никто не знает эту прихожанку и никогда о ней не слышал. Тогда священник начинает собственное расследование.

Отметим, что в создании фильма участвовал и другой уроженец Самарской области — музыкант и композитор Сергей Войтенко. Он написал музыку к киноленте.

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