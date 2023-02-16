«Барическая гора» ждет жителей Самарской области 16 февраля

Врачи рассказали, что в эти дни жители могут почувствовать недомогание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже с сегодняшнего дня, 16 февраля, в Самарской области ожидаются скачки атмосферного давления. Соответствующая информация появилась на сайте GISMETEO.

С самого утра атмосферное давление начинает подниматься, в течение дня с 748 мм рт. ст. оно достигнет 755 мм рт. ст. Такой резкие скачок вверх принято называть «барической горой».

На следующий день, 17 февраля, резких изменений не ожидается. Так, завтра атмосферное давление будет держаться на значениях 753-754 мм рт. ст.

Врачи рассказали, что в эти дни жители могут почувствовать головокружение, головную боль, нехватку воздуха, тошноту, повышение или снижение артериального давления. Также повышается риск гипертонических кризов, инфарктов и падений.

Рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки, соблюдать режим сна и пить побольше воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.