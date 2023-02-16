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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 6:52

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя маршрутками в Тольятти

Авария произошла ранним утром 16 февраля 2023 года на Южном шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
Общественный транспорт столкнулся паровозиком

Общественный транспорт столкнулся паровозиком

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 16 февраля 2023 года, на Южном шоссе в Тольятти произошло ДТП. Там образовался «паровозик» из общественного транспорта — в 6:50 столкнулись автобус и две маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автобуса. Он, двигаясь в сторону Автозаводского шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди микроавтобус «Ситроен». От удара тот продолжил движение и въехал в стоящий впереди микроавтобус «Газ».

В результате случившегося пострадали три человека — пассажиры «Ситроена». Все взрослые. Их госпитализировали. Водителю автобуса грозит административное наказание за нарушение ПДД. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

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