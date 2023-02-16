Самарцам предлагают принять участие в «Диктанте ЖКХ»

Просветительская акция пройдет по всей стране с 14 февраля по 14 апреля 2023 года / Фото: Единая Россия

Жителям Самарской области предлагают поучаствовать во всероссийской акции «Диктант ЖКХ». С помощью нее можно будет проверить и улучшить свои знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Просветительскую акцию «Диктант ЖКХ» запустила партия «Единая Россия». Всем желающим предлагают пройти тест, состоящий из 30 вопросов. Они будут касаться тем управления многоквартирным домом, предоставления услуг ЖКХ и защиты прав потребителей в этой сфере. На прохождение заданий дадут полчаса. Тот, кто правильно ответит как минимум на 25 вопросов, получит сертификат.

Акция пройдет в очном и онлайн-формате с 14 февраля по 14 апреля 2023 года. Тестирование можно пройти на интернет-портале «Школа ЖКХ». А 1 марта по всей стране состоится серия очных диктантов. Площадки в Самарской области станут известны позднее.

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