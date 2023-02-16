Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 7:31

16 февраля в Самарской области снег будет идти весь день

Осадки будут сопровождаться ветром до 7-12 м/с
Анастасия ФИЛАТОВА
Снег не покинет Самарскую область до конца недели

Снег не покинет Самарскую область до конца недели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на четверг, 16 февраля 2023 года. Регион по-прежнему будет находиться во власти снега. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня днем температура воздуха в Самарской области составит 0...-5 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Снег будет идти весь день. Осадки продолжатся и в ночь на пятницу, 17 февраля 2023 года. Они будут небольшими, местами умеренными. Столбик термометра может опуститься до -10 градусов.

По словам синоптиков, погоду в Самарской области до конца рабочей недели будет определять циклон, который смещается с Кольского полуострова на запад Казахстана. Именно он принес в регион осадки в виде снега. К выходным их интенсивность уменьшится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал