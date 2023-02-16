Девушка пострадала в столкновении Volkswagen и «Приоры» в Самаре 15 февраля

Пассажирке назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 15 февраля, в 13:10 в Промышленном районе Самары 37-летний водитель Volkswagen Jetta врезался в автомобиль Lada Priora.

— Мужчина ехал по ул. Победы со стороны ул. Краснодонская. Напротив дома № 101 по улице Победы он поворачивал налево на ул. Воронежскую и не уступил дорогу, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В это время со встречного направления прямо на разрешающий сигнал светофора двигалась Lada Priora, за рулем которой находился 30-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

В ДТП пострадала 28-летняя пассажирка отечественного автомобиля. С места происшествия скорая медицинская помощь доставила ее в лечебное учреждение. Девушке назначили амбулаторное лечение.

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