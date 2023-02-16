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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:05

Самарцев призывают формировать правильные финансовые привычки

Банки создают сервисы, которые помогают грамотно распоряжаться деньгами
Жанна ВАЛЮТИНА
Фото: ru.freepik.com/

Фото: ru.freepik.com/

Сервисы управления личными финансами (PFM — Personal Finance Management) помогают людям улучшать их финансовое здоровье и прививать полезные привычки.

Например, бесплатный сервис «Автонакопление» позволяет регулярно и дисциплинированно откладывать финансы.

Недавно Сбер улучшил сервис в СберБанк Онлайн. Если раньше на счет в разное время автоматически поступали даже небольшие суммы, то сейчас сервис объединяет все мелкие операции и переводит деньги, как только сумма превышает 100 рублей.

Копить можно в пяти вариантах:

- «По расписанию» (на счет поступает фиксированная сумма);

- «Процент от доходов»;

- «Процент от расходов»;

- «Копилка для сдачи» (при оплате картой сумма покупки округляется в большую сторону, а разница перечисляется на счёт);

- «52 недели» (каждую неделю копилка автоматически переводит на выбранный счет немного больше, чем в прошлую).