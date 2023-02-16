В Самарской области подросток на «Оке» столкнулся с «Вестой» и попал в больницу

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 16 февраля 2023 года, в селе Подстепки Ставропольского района произошло ДТП с участием подростка. Там примерно в 10 часов столкнулись «Ока» и «Лада Веста». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Полицейские установили, что за рулем «Оки» находился 15-летний парень, а «Вестой» управлял 70-летний пенсионер. Первая машина получила серьезные механические повреждения.

К сожалению, авария не обошлась без пострадавших. Травмы получил водитель-подросток. Его госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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