Стало известно, сколько самарцев и на какую сумму дарили подарки на День влюбленных

Самые дорогие подарки на 14 февраля дарили в Москве. Фото: Боярская

Согласно опросу SuperJob подарки ко Дню святого Валентина в этом году дарила пятая часть жителей Самары. Поздравляли супругов (8%), возлюбленных (10%), детей (2%), родителей и близких (по 1%).

Женатые и не состоящие в браке мужчины потратили на подарки в среднем одинаковые суммы. Средний бюджет девушек на подарки парням оказался выше, чем бюджет жен на подарки мужьям.

В среднем мужья в этом году израсходовали на презент 4 тысячи рублей, а жены – 2200 рублей. А вот девушки на подарок возлюбленному тратят чуть больше – 2500 рублей, в то время как парни – 3900 рублей.

Стало известно также, что мужчины готовили подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (28% против 17%). Самые дорогие подарки на 14 февраля дарили в Москве (жене – 4300, девушке – 4 тысячи, мужу – 2500, парню – 2700), а также Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.

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