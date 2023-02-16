Более 300 дорожных машин очищают от снега автодороги Самарской области 16 февраля

Прошлой ночью было задействовано 288 машин дорожных служб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с непогодой дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности. Сегодня, 16 февраля, на расчистке проезжей части и обработке противогололедными материалами автодорог Самарской области задействуют 313 дорожных машин.

— Еще 82 единицы техники будут расчищать центральные городские магистрали Самары, в том числе улицу Ново-Садовую, Московское, Волжское и Красноглинское шоссе, — рассказали в региональном минтрансе.

По прогнозу синоптиков, 16 февраля в Самарской области ожидается снег и усиление ветра до 12 м/с, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Поэтому автомобилистам стоит быть аккуратнее.

Собственникам региональных и межмуниципальных дорог поручили усилить контроль за их содержанием в круглосуточном режиме до окончания устранения последствий снегопада. Прошлой ночью было задействовано 288 машин дорожных служб.

При необходимости сообщить о нештатной ситуации на дорогах можно по телефону диспетчерской службы обслуживающего предприятия: +7(846)268-41-41.

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