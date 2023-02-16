Новые очистные сооружения построят в Автозаводском районе Тольятти в 2024-2025 годах

Очистные сооружения могут построить в рамках государственно-частного партнерства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти собираются построить новые ливневые очистные сооружения. Работы запланированы на 2024-2025 годы, средства заложены в бюджете Самарской области. Проект реализуют в рамках региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По информации областного правительства, мощность очистных сооружений составит более 20 млн кубометров в год. Протяженность коллектора ливневки — 10 км. Насосную станцию построят на улице Спортивной, в районе реконструированной набережной. Она будет обслуживать ливневые стоки всего Автозаводского района Тольятти.

По словам министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александра Мордвинова, сейчас идет проектирование объекта. Также готовится заявление в государственную экспертизу. Положительное заключение планируется получить в третьем квартале 2023 года.

В 2022 году требования к проектам очистных сооружений ужесточились. Если раньше предусматривали трехступенчатый процесс, то теперь необходима очистка в пять этапов. Из-за этого появилась необходимость внести изменения в проект. Кроме того, может значительно вырасти общая стоимость работ.

Мэр Тольятти Николай Ренц рассказал о возможности строительства очистных сооружений в рамках ГЧП. Есть потенциальный концессионер — крупная ресурсоснабжающая компания. Власти города уже провели с организацией переговоры. Инвестор заявил, что готов принять участие в реализации проекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал