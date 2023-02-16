Стали известны подробности смертельного ДТП с двумя погибшими в Самарской области

Серьезная авария произошла на трассе «Тольятти-Димитровград» Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло на трассе «Тольятти-Димитровград» 16 февраля 2023 года. На 41 км автодороги, в районе села Кирилловка, столкнулись Volkswagen и Renault. В результате столкновения погибли двое человек, четверо получили травмы.

– Погибшие – пассажирки Volkswagen и Renault. Четверо пострадавших госпитализированы в больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что на место происшествия также выезжал прокурор Ставропольского района Дмитрий Морозов. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Выяснять обстоятельства аварии будут правоохранители.

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