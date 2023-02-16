"Крылья Советов" едва не отыграли три мяча в матче с "Нефтчи"

Владимир Хубулов (№ 17) в матче с "Нефтчи" заработал штрафной и сам его реализовал. Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" утром 16 февраля 2023 провели контрольный матч с "Нефтчи" из Ферганы. Поединок завершился победой команды из Узбекистана со счетом 3:2.

В составе "Крыльев" на утренний матч игрового дня вышли преимущественно футболисты, которые, скорее всего, будут находиться в резерве в официальных матчах, плюс те, кто сейчас в команде на просмотре. Все три мяча соперники "Крыльев" забили в первом тайме.

После перерыва ощутимое игровое преимущество самарцев привело к тому, что разрыв в счете сократился до минимума. Оба гола пришли со штрафных. Сначала подачу замкнул Солдатенков, а затем Хубулов отличился точным прямым ударом со штрафного. У "Крыльев" были отличные шансы и сравнять счет, но игра так и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Нефтчи".

Вечером 16 февраля "Крылья" проведут заключительный спарринг на зимних сборах. Соперником волжан будет московское "Торпедо". Начало игры в 18.30 по самарскому времени.