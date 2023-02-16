Самарцы поддержали идею перехода на зимнее и летнее время

При этом многих жителей устраивает текущее время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) предложил вернуться к сезонному переводу времени. Эта идея нашла поддержку у самарцев. Об этом они сообщили в ходе опроса, который провел сервис SuperJob.

– 19% самарцев хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью. При этом 31% опрошенных устраивает жизнь по текущему времени, – рассказали в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что 6% горожан хотели бы жить по летнему времени. 22% респондентов относятся к переменам с безразличием.

Особый интерес к переходу на зимнее и летнее время проявляют самарцы старше 45 лет. Женщины (33%) не хотят перемен, а мужчинам чаще все равно, по какому времени жить.

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