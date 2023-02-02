В Самаре пройдет XI Поволжский межрегиональный Форум по недвижимости

На форуме обсудят актуальные вопросы в сфере недвижимости

Деловая программа Форума, который состоится 9-10 феварля в отеле «Лотте», формируется с учетом всех основных тем и вопросов, актуальных для участников рынка недвижимости и потребителей их услуг. Традиционно Форум является площадкой для профессионального общения и обсуждения проблем современного рынка недвижимости, обмена опытом. В качестве спикеров и тренеров Форума выступают ведущие практики рынка недвижимости Самары и России. Форум проходит 2 дня.

На пленарном заседании – будут подведены итоги 2022 года отрасли и обозначены перспективы развития рынка недвижимости как в регионе так и на национальном уровне – участников форума приветствуют представители государственных органов и руководители ведущих банков

Форум по недвижимости традиционно собирает порядка 20 именитых спикеров: бизнес-тренеров, коучей, юристов, экспертов рынка недвижимости. На полях форума проходят встречи, пресс-конференции, круглые столы, обучающие семинары и тренинги.

В рамках форума будут обсуждаться самые насущных вопросы и задачириэлторского сообщества, такие как вопросы взаимодействия с властями, риски покупателей при совершении сделок, ценообразование объектов недвижимости. Вопросы взаимоотношений игроков рынка недвижимости: банков, страховых и оценочных компании, застройщиков, риэлторов.

ВЫСТАВКА: в рамках Форума пройдет отраслевая выставка партнеров Форума.