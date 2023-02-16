Пособие для детей 3-7 лет будут платить в Самарской области по федеральным стандартам

С 2023 года выплата на детей вошла в состав ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области подготовили постановление, которое касается предоставления ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Пособие будут платить по федеральным стандартам.

Согласно документу, постановление от 30 апреля 2020 года об утверждении порядка предоставления ежемесячной выплаты на детей 3-7 лет признается утратившим силу. Новое постановление приняли, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с действующим ФЗ.

Отметим, с 2023 года выплата вошла в состав ежемесячного пособия, которое предоставляется в связи с рождением и воспитанием ребенка. Помимо нее, туда входят: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медорганизации на ранних сроках беременности; ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и от 8 до 17 лет.

Добавим, те, кто оформил выплату на ребенка 3-7 лет до 1 января 2023 года, продолжат ее получать в прежнем формате.

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