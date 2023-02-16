В Самаре объявили набор в клуб для детей и подростков по изучению почтовых марок

Всем участникам первой встречи обещают приветственный подарок. Фото: Дом Иванова

В Самаре объявили набор группы начинающих филателистов для изучения почтовых марок. Первая встреча намечена на 18 февраля в 15:00.

— Занятия будут проводиться по субботам 1-2 раза в месяц с 15:00 до 16:30 председателем филателистического общества Самары Дмитрием Лышниковым, — рассказали в сообществе Вконтакте Дома купца Иванова.

Обучение рассчитано на детей от 7 лет и подростков. Приходить нужно будет в Музей почты Дома Иванова на ул. Молодогвардейской, 144, 2 этаж. Всем участникам первой встречи обещают приветственный подарок.

Напомним, в советское время филателия была одним из самых популярных хобби. Занятия проходят бесплатно. Однако количество мест ограничено. Всем желающим нужно обязательно предварительно записаться.

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