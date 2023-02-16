Процесс отгрузки карбамида на ТОАЗе станет еще более точным и быстрым

Статические весы установили на внутризаводских железнодорожных путях / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Процесс отгрузки карбамида на Тольяттиазоте станет еще точнее и быстрее. На предприятии появился новый весовой комплекс. Его установили в цехе № 37 на внутризаводских ж/д путях.

- Стремительное развитие цифровых технологий требует от промышленных предприятий столь же оперативного технического перевооружения. Применение нового комплекса делает весь процесс отгрузки карбамида более технологичным, снижает человеческий фактор и оптимизирует труд аппаратчика, - отметил начальник цеха отгрузки и фасовки карбамида Андрей Ульянин.

Суточная пропускная способность весов составляет 90 вагонов весом до 71 тонны каждый. Комплекс включает цифровое оборудование, которое идентифицирует вагоны с помощью системы видеонаблюдения. Камера распознает их номера и передает изображение с ж/д путей. Терминалы фиксируют информацию о каждом этапе взвешивания составов. Пусконаладка весового комплекса уже завершена. Работы провели специалисты тольяттинского предприятия.

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