Питание на работе бьет по бюджету 46% жителей Самары

Всего 79% самарцев питаются на работе за свой счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно данным исследовательского центра Зарплаты.ру, большинство жителей Самары приносят на работу домашние обеды и тратят на них 200-300 рублей в день. При этом 46% ответили, что питание на работе бьет по их бюджету.

Опрос также показал, что 47% самарцев на работе только обедают, 30% завтракают, обедают и пьют чай, остальные завтракают либо перекусывают. Еду из дома с собой приносят 74% самарцев , 53% едят в заведениях общепита, а 29% заказывают доставку.

В числе тех, кто приносит еду из дома 64% берут с собой полноценный обед, 22 % приносят шоколадки, печенье и прочие сладости, 18% питаются выпечкой, а фрукты, орешки и злаковые батончики выбирают 15%.

Большинство самарцев ежедневно тратят на рабочее питание 200-300 рублей, 36% хватает 100-200 рублей, 20% отдает 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед лишь 5% опрошенных.

У 66% самарцев на работе есть полностью оборудованная обеденная зона, у 30% – частично оборудованная, у 4% нет никакой обеденной зоны. Оказалось, 5% самарцев питанием обеспечивают работодатели, у 16% есть льготы и частичная компенсация от предприятия, а 79% питаются за свой счет.

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