Память героев, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, почтили в Самаре

Горожане возложили цветы к Вечному огню в парке Победы / Фото: дума Самары

Ветераны, общественники, школьники и первые лица губернии почтили в Самаре память воинов-интернационалистов. Мероприятия охватили два дня — 14 и 15 февраля 2023 года.

Так, в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошел митинг в парке Победы. Ветераны, депутаты губернской и городской думы, жители Самары возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших бойцов минутой молчания. Затем во Дворе ветеранов прошло торжественное собрание «Долг. Честь. Родина».

Еще один митинг состоялся 15 февраля 2023 года на площади Памяти. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Они возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам и почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Напомним, 15 февраля 2023 года из Афганистана вывели последнюю колонну советских войск. Это событие ознаменовало окончание боевых действий, которые длились около 10 лет. Через Афганскую войну прошли более 600 тысяч советских солдат, около 15 тысяч из них погибли.

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