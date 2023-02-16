Более 300 дорожных машин выйдут на дороги Самарской области 16 февраля 2023 года

Снежная погода сохранится в регионе до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни дорожные службы региона будут работать в режиме повышенной готовности. Такие меры приняты в связи со снегопадом, который накрыл Самарскую область на этой неделе. В ночь на 16 февраля в уборке дорог задействовали 288 единиц техники. Сегодня количество техники будет увеличено.

– 16 февраля на расчистке проезжей части и обработке противогололедными материалами автодорог задействуют 313 дорожных машин. На центральных городских магистралях Самары – ул. Ново-Садовой, Московском, Волжском и Красноглинском шоссе – 82 единицы, – рассказали в правительстве Самарской области.

Отмечается, что снежная погода сохранится до конца недели. По данным Приволжского УГМС, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, на дорогах возможны заносы и гололедица.

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