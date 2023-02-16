В Самаре по решению суда обеспечат жильем семью с двумя детьми

Новая квартира будет предоставлена без очереди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд обязал департамент управления имуществом Самары обеспечить жильем семью с двумя детьми. С таким требованием обратились представители прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, дом, в котором жила семья, признали аварийным в 2022 году. Жилье было непригодно для проживания и представляло угрозу – в частности, на кухне рухнул потолок. Однако новую квартиру семье не предоставили, им пришлось переехать в съемную.

Тогда прокурор Куйбышевского района обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать ДУИ Самары предоставить семье жилье. Заявление было удовлетворено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.