Пассажирам стоит быть внимательнее при планировании поездок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области изменится расписание движение электричек. График работы пригородных поездов скорректируют из-за Дня защитника Отечества. В 2023 году праздничными будут четыре дня — с 23 по 26 февраля.

— В среду, 22 февраля 2023 года, пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы; 23, 24 и 25 числа — субботы; 26-го — воскресенья, а 27-го — понедельника, — сообщили в Самарской ППК.

С 23 по 26 февраля 2023 года скорректируют расписание электричек Самара — Сызрань-1 — Самара. А с 22 по 27 февраля 2023 года по-новому будут ходить поезда сообщением Бузулук — Колтубанка — Самара. Подробнее узнать о графике движения составов в праздничные дни можно здесь.

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