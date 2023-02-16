Водитель сбил задним ходом пенсионерку и протащил по двору в Самаре

Женщина чудом не погибла под колесами легковушки Фото: Скриншот с видео

В четверг, 16 февраля 2023 года, в переулке Можайском в Самаре произошло ДТП. Водитель на белой легковушке, сдавая назад, сбил пенсионерку, которая шла по внутридворовому проезду. Момент попал на камеру домофона.

На кадрах видно, что машина движется по дороге задним ходом. В какой-то момент она наезжает на женщину-пешехода. Та падает на землю и оказывается под багажником авто. Водитель не сразу заметил, что кого-то сбил. Он протащил кричащую от боли пенсионерку несколько метров.

Автомобилист остановился, только когда женщина стала колотить по машине. Он вышел, предложил отвезти пострадавшую в больницу, но та отказалась. Женщина, не стесняясь в выражениях, высказала все, что думает о невнимательном водителе. Тот тоже нелестно отозвался о ней. Закончилось все тем, что мужчина сел в авто и уехал, оставив пенсионерку.

Самарцы выложили в соцсетях видео, чтобы сотрудники ГИБДД обратили внимание на данную ситуацию и привлекли водителя к ответственности. Насколько известно, сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку. В ГУ МВД по Самарской области призывают жителей обращаться по номеру 102, если стали свидетелем или жертвой правонарушения.

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