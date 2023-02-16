Самарец попал под уголовное дело за помощь в покупке экзаменов и зачетов

Общая сумма взятки превысила 60 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый житель Самары вновь попал под уголовное дело. Его заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 27-летний мужчина взял у 23-летнего парня 62 тысячи рублей. Оба в этот момент находились около одного из домов в Октябрьском районе. Самарец обещал передать деньги преподавателю вуза, а тот, в свою очередь, поставить зачеты и экзамены пяти студентам без фактической сдачи.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Расследование продолжается.

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