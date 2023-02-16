Самарских служащих научат основам психологии и быстрого реагирования в сложных ситуациях

Обучение поможет служащим эффективнее работать с теми, кто вернулся с СВО, и с их близкими / Фото: Елена Рябкова

В Самарской области стартовали интерактивные лектории для служащих «Основы психологии и быстрого реагирования в сложной ситуации». Их будут проводить специалисты центра развития талантов и трансформации управления при губернаторе «Таволга» и представители психологического и медицинского сообщества.

— Каждую неделю в течение нескольких месяцев служащие Самарской области будут обучаться основам психологии и быстрого реагирования в сложной ситуации. Это поможет эффективнее оказывать помощь и работать с жителями региона, в том числе с теми, кто вернулся с СВО, и с их близкими, — рассказала глава департамента кадровой политики и госуправления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина на открытии цикла лекториев.

Отметим, ранее победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Алексей Ермолаев предложил создать в Самаре центр подготовки психологов, которые будут в качестве волонтеров помогать участникам СВО и их родственникам. Проект поддержал глава региона Дмитрий Азаров. Был организован цикл обучающих лекториев. На них самарские служащие изучат такие темы, как «Психогигиена и инструменты самопомощи», «Базовые знания о посттравматическом стрессовом расстройстве», «Безопасное поведение в нештатных ситуациях» и другие.

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